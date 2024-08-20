Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

Фигуранты уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать решение суда о продлении ареста. Это следует из электронной картотеки столичных судов.

Речь идет об обвиняемых в совершении террористического акта Далерджоне Мирзоеве*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*. Решение Басманного суда о продлении ареста до 22 ноября вступило в силу.

Инстанция приняла решение накануне. Суд также продлили арест Назримаду Лутфуллои*, Джумахону Курбонову*, Мухаммаду Шарипзоде* и Якубджони Юсуфзоде*.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди открыли огонь по зрителям, жертвами атаки стали 145 человек.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.