Еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

Суд продлил арест еще четверым фигурантам по делу «Крокуса» до 22 ноября

Басманный суд продлил арест четверым фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Назримад Лутфуллои*, Джумахон Курбонов*, Мухаммад Шарипзода* и Якубджони Юсуфзода* останутся под стражей как минимум до 22 ноября.

Ранее Басманный суд продлил арест до той же даты непосредственным обвиняемым в совершении теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в зал, расстреляли посетителей концерта и подожгли здание, после чего скрылись. Обвиняемых задержали на следующий день в Брянской области. Жертвами нападения стали 145 человек.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.