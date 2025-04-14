Обвиняемую в нападении с ножом на актера Деля отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сожительнице актера Ильи Деля актрисе Театра комедии Александре Дроздовой в виде домашнего ареста до 11 июня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«12.04.2025 Дроздова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и в этот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11.06.2025», — заявили в пресс-службе.
Дроздовой запретили выходить из дома, общаться с участниками дела, отправлять и получать письма, а также пользоваться телефоном и интернетом.
По данным следователей, 26-летняя женщина в ночь на 12 апреля дважды ударила сожителя ножом, попав в грудь и руку.
Пара жила в квартире актрисы в Санкт-Петербурге. Дель пришел домой пьяным и поссорился с подругой. Женщина рассказала следователям, что он схватил двухлетнего ребенка от первого брака. Тогда мать испугалась и ударила артиста.
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