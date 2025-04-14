14 апреля 2025 14:41 Обвиняемую в нападении с ножом на актера Деля отправили под домашний арест 0 0 0 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram Криминал

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Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сожительнице актера Ильи Деля актрисе Театра комедии Александре Дроздовой в виде домашнего ареста до 11 июня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«12.04.2025 Дроздова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и в этот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11.06.2025», — заявили в пресс-службе.

Дроздовой запретили выходить из дома, общаться с участниками дела, отправлять и получать письма, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

По данным следователей, 26-летняя женщина в ночь на 12 апреля дважды ударила сожителя ножом, попав в грудь и руку. Пара жила в квартире актрисы в Санкт-Петербурге. Дель пришел домой пьяным и поссорился с подругой. Женщина рассказала следователям, что он схватил двухлетнего ребенка от первого брака. Тогда мать испугалась и ударила артиста.