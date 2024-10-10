Обвиняемого в убийстве Талькова вызвали на допрос в Израиле

«Известия»: следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле

Следователи из Санкт-Петербурга допросили обвиняемого в убийстве известного певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который ранее был концертным директором артиста. Об этом сообщили «Известия» .

Специально для этого правоохранители прибыли в Израиль. На допросе Шляфман всячески отрицал свою причастность к убийству музыканта. Бывшего директора обвиняют в этом преступлении заочно.

Талькова убили 6 октября 1991 года в собственной гримерной в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». В тот вечер певец принимал участие в сборном концерте эстрадных звезд.

Следственный комитет сообщал, что специалистам удалось установить убийцу Талькова по частицам окровавленной рубашки. Они выяснили, что предмет одежды принадлежал Шляфману.

Всего в рамках расследования по всей России допросили свыше 50 свидетелей, среди них присутствовавшие на месте трагедии сотрудники «Юбилейного» и милиции, а также эстрадные артисты.