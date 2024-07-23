Виновника убийства Талькова выявили по фрагменту окровавленной рубашки

Вырезы с окровавленной рубашки концертного директора Валерия Шляфмана помогли доказать его виновность в убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщили, что следователи допросили более 50 свидетелей по всей стране, в том числе российские исполнители, присутствовавшие на том концерте, персонал «Юбилейного» и сотрудников милиции, прибывших на происшествие.

«Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», — указали в Следственном комитете.

Петроградский районный суд рассмотрел дело заочно из-за невозможности участия обвиняемого в процессе. Шляфман после убийства певца скрылся в Израиле.