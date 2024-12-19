Марионетка и кукловод. Что известно о подозреваемом в убийстве Кириллова и его кураторе

Подозреваемым в организации теракта, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, стал приехавший в Москву уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. По неподтвержденным данным, его работу курировал сотрудник СБУ с позывным Морбиус, которого уже не первый месяц разыскивают российские силовики. 360.ru собрал все, что известно о причастных к убийству генерал-лейтенанта.

Как задержали подозреваемого в теракте Ахмада Курбанова?

Первые сообщения о задержании подозреваемых в причастности к теракту, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов появились рано утром в среду, 18 декабря. «Коммерсант», РБК и «Известия» со ссылкой на источники заявили, что силовики задержали двух человек.

Собеседники журналистов уточнили, что подозреваемых увидели на записях с камер наблюдения, где засветились несколько подозрительных машин. Организаторы убийства вышли на исполнителей через мессенджеры, но сами с ними не общались, а всю информацию передавали через связного из СБУ.

Но официальная информация несколько разошлась с представленной журналистами. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в ходе оперативных мероприятий совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета задержали гражданина Узбекистана 1995 года рождения.

По данным ведомства, именно он привел в действие взрывное устройство, от которого погиб Кириллов. На допросе подозреваемый рассказал, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

Предназначенный для закладки самодельной бомбы самокат он купил несколько месяцев назад, а после ждал компонентов для изготовления взрывчатки.

Приехали вещи для бомбы. Я это тоже понимал. Потом все готовил, поставил рядом с домом генерала. Когда он вышел из дома, я нажимал на кнопку. Почему я сделал это дело, для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт. Подозреваемый в убийстве генерал-майора Игоря Кириллова

Опубликованное видео помогло найти его социальные сети. В СМИ появилась информация, что подозреваемого зовут Ахмад Курбанов. Сообщение Telegram-канала Shot, что иностранец приезжает в Россию не в первый раз и в 2015 году работал в московской чайхане «Казан», частично опровергли в заведении.

«Наши органы власти почему-то с самого утра разыскивают у нас. В 08:00 был звонок, потом приходил следователь. Нет, этого мужчины у нас никогда не было, здесь не работал. Эта фотография — очень хороший фотошоп», — заявили представители чайханы в комментарии 360.ru.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в ходе допроса задержанный рассказал, что для наблюдения за местом проживания генерал-лейтенанта Кириллова установил камеру видеонаблюдения, которую разместил в автомобиле каршеринга.

Фото: РИА «Новости»

«Съемка транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено в действие», — уточнили в пресс-службе. Официальный представитель пресс-службы МВД Ирина Волк отметила, что подозреваемого задержали в деревне Черное городского округа Балашиха.

Кто такой Ахмад Курбанов?

Подозреваемый в убийстве генерал-майора Игоря Кириллова уроженец Узбекистана. С 2014 года он жил в Ташкенте, о чем свидетельствуют фотографии из его профиля в социальных сетях.

При этом он часто приезжал в Россию, вероятно, на заработки. Несколько снимков Курбанов сделал на фоне небоскребов Москва-Сити в 2015 году.

Фото: «ВКонтакте»

ТАСС со ссылкой на источник отметил, что также подозреваемый жил в Казани, где вел обычную жизнь. «Ахмад увлекался спортом, в частности, боксом и раньше, насколько мне известно, жил в Казани», — заявил собеседник агентства. Но, по всей видимости, в последние годы Курбанов переехал обратно в Узбекистан.

«Московский комсомолец» добавил, что Курбанов вел активное общение с украинскими друзьями из Днепропетровска и Кривого Рога, где у него был приятель — диджей.

Фото: РИА «Новости»

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, в ходе допроса у следователя задержанный молодой человек рассказал, что к очередной поездке в Россию его склонили неизвестные, которые связывались с ним через различные мессенджеры, предлагая работу. В итоге он согласился. После приезда ему на карту пришли деньги, на которые он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения различных курьерских поручений.

Позже одной из поставленных перед ним задач стала слежка за человеком из жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте. Но так как объект передвигался на машине с водителем, Курбанову пришлось взять машину в каршеринге.

Фото: РИА «Новости»

Обработку будущего исполнителя теракта куратор проводил на протяжении нескольких месяцев. В конце концов он соблазнил иностранца крупной суммой денег и европейским паспортом на убийство человека, за которым тот следил. Главным условием заказчика стала трансляция происходящего в онлайн-режиме.

Курбанов согласился и получил координаты тайника с компонентами для сборки радиоуправляемого взрывного устройства. 17 декабря он приехал к дому на Рязанском проспекте, оставил бомбу на самокате и стал ждать, ведя прямую трансляцию через камеру, подключенную к телефону, на котором набрал данный куратором номер.

После взрыва Курбанов бросил машину, добрался до Курского вокзала, а оттуда до платформы Черное, где снимал квартиру. Его выдала брошенная в салоне автомобиля камера, направленная на подъезд.

Фото: РИА «Новости»

Силовики быстро установили имя арендатора и приехали к нему домой. В это время молодой человек ждал перевода обещанных 100 тысяч долларов, но вместо денег увидел ворвавшихся в комнату бойцов ОМОН. Источник заявил, что свою вину задержанный полностью признал. Кроме того, силовики взяли знакомого Курбанова, который пока находится на допросе, но вполне может стать вторым фигурантом уголовного дела.

Кто такой куратор Морбиус?

Все действия задержанного Курбанова диктовал куратор СБУ с позывным Морбиус. Такую версию допустили авторы Mash. Они нашли довольно много общих сходств между ним и поведением «кукловода», который занимался заманенным в Москву молодым мигрантом. Свою кличку куратор СБУ взял в честь героя-вампира из комиксов Marvel. Журналисты выяснили, что он поддерживал контакты и раздавал задания через мессенджер Session. Потенциальных исполнителей Морбиус соблазнял обещаниями крупных сумм в иностранной валюте, а также видами на жительство в Евросоюзе.

В объектив российских силовиков Морбиус попал летом 2024 года, когда один из организованных им тайников нашли в Тамбовской области. Там хранились более 600 граммов пластиковой взрывчатки, шарики от подшипников, которые должны были стать поражающими элементами, а также западные электродетонаторы.

«По данным спецслужб, все предназначалось для исполнения диверсии в московском регионе. Аналогичный тайник он мог устроить и для 29-летнего гражданина Узбекистана, который организовал убийство начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника утром 17 декабря», — написали авторы Mash.

Они уточнили, что силовики задержали еще нескольких завербованных Морбиусом. Среди них оказались 38-летний Игорь Студенцов, 24-летний Владислав Лисов и 28-летний Павел Копцев. Журналисты заявили, что их поймали в Абхазии вместе с таксистом, который их перевозил.

О Студенцове информацию в открытых источниках найти не удалось. А вот фамилии Лисов и Копцев фигурируют в релизе Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что россиян задержали еще 23 ноября в селе Гуп Очамырского района республики. При этом на видео Лисов называет дату своего задержания 17 ноября, а Копцев — 18 ноября.

Абхазские силовики уточнили, что россияне перешли по поддельным документам и собирались уехать в Грузию. По данным ведомства, Копцев работал на СБУ и на территории России занимался сбором беспилотников со взрывчаткой. Лисов проходит по уголовному делу о самовольном оставлении воинской части для уклонения от службы. После задержания абхазская спецслужба передала россиян ФСБ.