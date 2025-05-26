Обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске таксиста арестовали на два месяца

В Челябинске задержали водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В полицию 22 мая обратилась женщина. Она сообщила, что ее 24-летняя дочь пропала: девушка перестала выходить на связь и не появилась на работе.

Последнее местонахождение девушки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Был запечатлен момент, когда она уезжала на автомобиле от одного из заведений. За рулем сидел местный житель.

Следствие выяснило, что ночью 22 мая обвиняемый вез девушку, и в пути между ними вспыхнул конфликт. Водитель, остановив машину рядом с остановкой «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе Челябинска, задушил пассажирку руками. Чтобы скрыть преступление, фигурант вывез тело в глухой лес и закопал.