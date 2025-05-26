Мертвого младенца обнаружили на мусорном предприятии Рязани

Тело новорожденного нашли на территории предприятия в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.
Труп младенца обнаружили у мусороперерабатывающей компании. Информация о том, как ребенок попал на территорию предприятия и обстоятельства его смерти пока не известны.
По данным пресс-службы местной прокуратуры, тело нашли утром 26 мая. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все детали случившегося.
На прошлой неделе в квартире многоэтажного жилого дома в Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего сына. По одной из версий, 35-летний местный житель покончил с собой после того, как убил ребенка. Следователи завели дело по статье «Убийство малолетнего» и назначили необходимые судебные экспертизы.
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