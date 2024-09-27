Обвиняемая по делу о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину

Фигурантка дела о сухпайках Смирнова признала вину и заключила соглашение

Обвиняемая по уголовному делу о поставках некачественных сухпайков для нужд ВС РФ Эльвира Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

«Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что [Смирнова] признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила», — указано в документах.

В материалах также отметили, что Смирнова не намерена скрываться или воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Смирнова работала в АО «Грязинский пищевой комбинат». Ее, как и еще двоих топ-менеджеров предприятия — Валерию Ковалевич и Александра Михайленко, арестовали 20 апреля.

Ранее появилась информация, что часть подозреваемых по делу о сухпайках могла сбежать за рубеж.