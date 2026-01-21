Обокравшего пенсионерку племянника Варнавы приговорили к принудительным работам

Мытищинский суд приговорил Георгия Варнаву, племяннику актрисы Екатерины Варнавы, к принудительным работам на срок один год и восемь месяцев. Следствие установило, что мужчина по заданию сообщников забрал последние сбережения у пенсионерки в Подмосковье.

Подсудимый до оглашения приговора раскаялся в содеянном и рассказал, что заранее спланировал преступление.

«Признаю вину в полной мере», — заявил он на заседании суда.

Подсудимый также принес извинения пострадавшей стороне.

Прокурор запросила наказание для Варнавы в виде лишения свободы на два года условно по статье о покушении на чужое имущество путем обмана и злоупотреблении доверием, совершенными группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство частично.

Работавшего курьером Варнаву задержали, когда обманутая пенсионерка попыталась снять сбережения в банке и вызвала подозрения у сотрудников. Работники финансовой орагнизации вызвали полицию, в итоге преступника поймали с поличным при передаче муляжа 350 тысяч рублей.

Пенсионерка, у которой Варнава забрал деньги по заданию мошенников, попросила не приговаривать его к реальному сроку. Она отметила, что тот вернул ей похищенное.