Обокравшего пенсионерку племянника Варнавы приговорили к принудительным работам
Мытищинский суд приговорил Георгия Варнаву, племяннику актрисы Екатерины Варнавы, к принудительным работам на срок один год и восемь месяцев. Следствие установило, что мужчина по заданию сообщников забрал последние сбережения у пенсионерки в Подмосковье.
Подсудимый до оглашения приговора раскаялся в содеянном и рассказал, что заранее спланировал преступление.
«Признаю вину в полной мере», — заявил он на заседании суда.
Подсудимый также принес извинения пострадавшей стороне.
Прокурор запросила наказание для Варнавы в виде лишения свободы на два года условно по статье о покушении на чужое имущество путем обмана и злоупотреблении доверием, совершенными группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство частично.
Работавшего курьером Варнаву задержали, когда обманутая пенсионерка попыталась снять сбережения в банке и вызвала подозрения у сотрудников. Работники финансовой орагнизации вызвали полицию, в итоге преступника поймали с поличным при передаче муляжа 350 тысяч рублей.
Пенсионерка, у которой Варнава забрал деньги по заданию мошенников, попросила не приговаривать его к реальному сроку. Она отметила, что тот вернул ей похищенное.