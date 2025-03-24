Аферисты оформили микрозайм на бойца СВО

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга признала недействительным оформление микрозайма на участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Заявление в ведомство написала жена военнослужащего. Прокуратура провела проверку и установила, что он действительно выполняет задачи в зоне СВО. Однако по месту регистрации мужчины приходили документы, которые свидетельствовали о задолженности перед микрофинансовой организацией.

В прокуратуре отметили, что следователи по этому факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате договор признали недействительным, из кредитной истории бойца удалили сведения об оформлении микрозайма.

Ранее стало известно, что банк ВТБ внедрил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников. Вскоре эту функцию можно будет сделать обязательной для ряда операций с денежными средствами.