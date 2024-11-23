Обманувшим Долину мошенником оказался Очкарик из ОПГ «Перваки»

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого оказалась певица Лариса Долина, стал 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий. У мужчины есть судимость, в криминальном мире он получил известность как Очкарик, сообщил MK.RU .

Подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. По информации издания, он входил в ОПГ «Перваки».

Таганский суд Москвы 21 ноября отправил мужчину под стражу. Правоохранители изъяли у него банковскую карту, на которую Долина по требованию мошенников перевела 10 миллионов рублей.

Ранее аферисты убедили певицу продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру. Ее задержали. На допросе подозреваемая заявила, что ее саму обманули. Муж задержанной отметил, что после получения денег она неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Долина рассказала, что с ней связались по телефону «сотрудники спецслужб». Всего певица отдала мошенникам более 200 миллионов рублей.