«Один в мании, один в депрессии». Психиатр оценил признания Моргенштерна о своем диагнозе
Психиатр Шуров: Моргенштерна в депрессии нужно понять и простить
Рэпера Алишера Моргенштерна*, который заявил о глубочайшей депрессии, нужно понять и простить. Сам артист должен раскаяться в своих поступках и загладить вину, заявил 360.ru нарколог и психиатр Василий Шуров.
Ранее музыкант признался, что в маниакальной фазе он оскорбил и обидел многих людей.
«Он ходит к специалистам, полон раскаяния, то есть пытается нам рассказать о том, что у него биполярное аффективное расстройство. Есть два Моргенштерна*: один в мании, больной, неуправляемый, который творит лютую дичь. Есть Моргенштерн* в депрессии, кающийся, осознающий, какой он плохой человек. Мы, как всякую творческую личность, да еще с психическим диагнозом, должны признать, понять и простить, как говорил Бородач, это неадекватное поведение», — объяснил эксперт.
По его словам, если у рэпера стоит диагноз, он пройдет терапию.
У него уйдет маниакальная фаза. Наверное, действительно, он должен раскаяться за многие свои поступки и загладить вину. Поэтому смотрим, наблюдаем. Заявления неплохие. Дальше нужно ориентироваться на его действия.
Василий Шуров
психиатр
В будущем, по мнению врача, станет очевидно, врет Моргенштерн* о своем диагнозе или нет.
«К сожалению, он шоумен, он может что угодно изобразить, что угодно нам рассказать. <…> Я не считаю его неадекватным. И ролики, и стратегии — все очень продуманное. В маниакальной фазе все-таки включается режим бога. Человек очень сильно косячит и не может он так долго продержаться на высоком уровне, не испортив себе жизнь», — заключил психиатр.
Рэпер сообщил о «глубочайшей депрессии» в своем Telegram-канале. Он заявил, что признал свои зависимости, за которыми совершенно потерял личность.
Ранее московская прокуратура направила в СК материалы проверки для возбуждения уголовного дела против Моргенштерна*. Причиной стало уклонение артиста от исполнения обязательств иноагента.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.