«Один в мании, один в депрессии». Психиатр оценил признания Моргенштерна о своем диагнозе

Рэпера Алишера Моргенштерна*, который заявил о глубочайшей депрессии, нужно понять и простить. Сам артист должен раскаяться в своих поступках и загладить вину, заявил 360.ru нарколог и психиатр Василий Шуров.

Ранее музыкант признался, что в маниакальной фазе он оскорбил и обидел многих людей.

«Он ходит к специалистам, полон раскаяния, то есть пытается нам рассказать о том, что у него биполярное аффективное расстройство. Есть два Моргенштерна*: один в мании, больной, неуправляемый, который творит лютую дичь. Есть Моргенштерн* в депрессии, кающийся, осознающий, какой он плохой человек. Мы, как всякую творческую личность, да еще с психическим диагнозом, должны признать, понять и простить, как говорил Бородач, это неадекватное поведение», — объяснил эксперт.

По его словам, если у рэпера стоит диагноз, он пройдет терапию.