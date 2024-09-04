«Один в мании, один в депрессии». Психиатр оценил признания Моргенштерна о своем диагнозе

Психиатр Шуров: Моргенштерна в депрессии нужно понять и простить

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпера Алишера Моргенштерна*, который заявил о глубочайшей депрессии, нужно понять и простить. Сам артист должен раскаяться в своих поступках и загладить вину, заявил 360.ru нарколог и психиатр Василий Шуров.

Ранее музыкант признался, что в маниакальной фазе он оскорбил и обидел многих людей.

«Он ходит к специалистам, полон раскаяния, то есть пытается нам рассказать о том, что у него биполярное аффективное расстройство. Есть два Моргенштерна*: один в мании, больной, неуправляемый, который творит лютую дичь. Есть Моргенштерн* в депрессии, кающийся, осознающий, какой он плохой человек. Мы, как всякую творческую личность, да еще с психическим диагнозом, должны признать, понять и простить, как говорил Бородач, это неадекватное поведение», — объяснил эксперт.

По его словам, если у рэпера стоит диагноз, он пройдет терапию.

У него уйдет маниакальная фаза. Наверное, действительно, он должен раскаяться за многие свои поступки и загладить вину. Поэтому смотрим, наблюдаем. Заявления неплохие. Дальше нужно ориентироваться на его действия.

Василий Шуров

психиатр

В будущем, по мнению врача, станет очевидно, врет Моргенштерн* о своем диагнозе или нет.

«К сожалению, он шоумен, он может что угодно изобразить, что угодно нам рассказать. <…> Я не считаю его неадекватным. И ролики, и стратегии — все очень продуманное. В маниакальной фазе все-таки включается режим бога. Человек очень сильно косячит и не может он так долго продержаться на высоком уровне, не испортив себе жизнь», — заключил психиатр.

Рэпер сообщил о «глубочайшей депрессии» в своем Telegram-канале. Он заявил, что признал свои зависимости, за которыми совершенно потерял личность.

Ранее московская прокуратура направила в СК материалы проверки для возбуждения уголовного дела против Моргенштерна*. Причиной стало уклонение артиста от исполнения обязательств иноагента.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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