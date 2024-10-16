Новый фигурант появился в деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ

РИА «Новости»: в деле о поставке бронежилетов для МО появился новый фигурант

Новый фигурант по фамилии Илькевич появился в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы, появившиеся в распоряжении агентства.

«В одно производство с уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное против <…> Астапенко, Портянникова, Илькевича, Ермакова и Семенихина по части 4 статьи 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — уточнило агентство.

По данным РИА «Новости», некоего Илькевича обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Также в коррупции заподозрили генерального директора ООО ГК «Пикет» Андрея Есипова и финансового директора Викторию Антонову. Их обвиняют по статье о даче крупной взятки и мошенничестве.

Один из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии уже признал вину и решил сотрудничать со следствием. Его фамилию не раскрыли.