Двух фигурантов дела о некачественных бронежилетах обвинили в коррупции

Двум фигурантам, проходящим по делу о мошенничестве из-за поставки некачественных бронежилетов для российской армии, добавили статью о коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство ознакомилось с судебными документами. В них указали, что гендиректору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, кроме статьи о крупном мошенничестве, вменили статью о даче большой взятки (часть 5 статьи 291 уголовного кодекса РФ).

По данным следователей, работники ГК «Пикет» украли деньги, которые выделило Минобороны РФ для выполнения государственного контракта на поставку защитных средств. Обвиняемые отправили военнослужащим не меньше 20 040 бронежилетов, несоответствующих заявленным требованиям.

Ранее один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину и начал сотрудничать со следователями. Фамилию признавшегося не раскрыли. Известно, что по делу проходят Виктория Антонова, Андрей Есипов и начальник СБ Михаил Кальченко.