Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину
Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости».
Фамилию того, кто признал вину, источник агентства не сообщил. Среди фигурантов дела указаны гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник СБ Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны на выполнение госконтракта по поставке средств защиты. Также в СК полагают, что работники предприятия поставили не менее 20040 бронежилетов, что не соответствует условиям контракта. Средства, выделенные на бронежилеты обвиняемые потратили на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, которые теперь арестованы.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова.