Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину

Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Фамилию того, кто признал вину, источник агентства не сообщил. Среди фигурантов дела указаны гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник СБ Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны на выполнение госконтракта по поставке средств защиты. Также в СК полагают, что работники предприятия поставили не менее 20040 бронежилетов, что не соответствует условиям контракта. Средства, выделенные на бронежилеты обвиняемые потратили на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, которые теперь арестованы.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова.