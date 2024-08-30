Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог сменить гражданство

Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев родом из Таджикистана, но давно уехал из родного Душанбе. Он мог получить гражданство России, сообщил РИА «Новости» источник в МВД республики.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе. <…> Он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан», — сказал правоохранитель.

Фигурант дела родился в июле 1998 года в Душанбе. Собеседник агентства сообщил, что Солиев давно не жил в родном городе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины расстреляли посетителей, а затем подожгли здание. Нападавшие уехали, но их задержали в Брянской области. В августе стало известно, что в деле появились пять новых фигурантов, в том числе Солиев.