Новые фигуранты появились в деле о покушении на митрополита Тихона

Следствие выявило новых подозреваемых в деле о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которые действовали по заданию Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, Украина готовилась устранить митрополита, чтобы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта. Злоумышленники планировали пустить в ход самодельное взрывное устройство.

Во вторник силовики провели обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму. В результате были найдены доказательства против Дениса Поповича, помощника священнослужителя, и Никиты Иванковича, клирика. У подозреваемых изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

«Согласно чистосердечному признанию Поповича и Иванковича, они после начала специальной военной операции были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном, а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти», — добавили в пресс-службе.

Сейчас расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала москвича за госизмену и подготовку диверсии. Мужчина собирался перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование. Ему грозит наказание от 12 лет до пожизненного срока лишения свободы.