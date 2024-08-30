Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусу» не объявляли в розыск в Таджикистане

МВД Таджикистана: Солиев не был в розыске или оперативной разработке на родине

Уроженец Таджикистана Умеджон Солиев, ставший новым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», не числится в розыске на родине. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в МВД республики.

«Гражданин Умед Солиев в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана не находился», — рассказал собеседник агентства.

По информации российского МВД, Солиев родился в июле 1998 года в Душанбе. Он давно покинул страну.

Таджикские правоохранители сообщили, что Солиев не прописан ни в одном из четырех районов Душанбе. Они предположили, что он мог получить российское гражданство.

Ранее суд в Москве продлил арест до 1 декабря 2024 года пятерым фигурантам дела о теракте, в числе которых оказался и Солиев. Их обвиняют в подготовке теракта, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.