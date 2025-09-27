Новое уголовное дело возбудили в Ленинградской области из-за отравления спиртным

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после массового отравления алкоголем в Волосовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ленинградской области.

Следователи заподозрили трех мужчин в продаже ядовитого пойла. Их задержали, в ближайшее время им предъявят обвинение.

В общей сложности, по данным региональной прокуратуры, в соседних Сланцевском и Волосовском районах задержали восьмерых причастных и изъяли более трех тысяч литров суррогата. Ситуацию взяли под особый контроль.

По предварительным данным, жертвами отравления стали 25 жителей области: шесть в Волосовском районе и 19 — в Сланцевском.