Число погибших от паленого алкоголя в Ленинградской области выросло до 25

Число погибших от алкоголя с метанолом в Ленинградской области возросло до 25. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Еще шесть человек отравились в Волосовском районе, который граничит со Сланцевским. По предварительным данным, все они покупали спиртное у одного и того же человека, он задержан.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого в массовом отравлении суррогатным пойлом в Сланцах. В гараже у него нашли емкости со спиртным. Возбуждено уголовное дело.

До того в деревне Гостицы задержали бутлегера, продававшего из-под полы отравленный алкоголь, и еще одну женщину, родственники которой утверждают, что ее оговорили.