Нижегородский пенсионер зарезал соседа и закопал труп в огороде

Уголовное дело об убийстве завели нижегородские следователи против 78-летнего пенсионера из села Большая Арать, после того как на его приусадебном участке раскопали останки пропавшего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В первой половине июля с заявлением об исчезновении 51-летнего сына обратилась жительница села. Занявшиеся поисками криминалисты вышли на соседа пропавшего.

После задержания он дал признательные показания, что во время распития алкоголя ударил собутыльника ножом, а тело закопал около дома. Все кровавые следы обвиняемый предусмотрительно замыл.

По ходатайству криминалистов суд отправил пенсионера под стражу. Криминалисты продолжили устанавливать все обстоятельства убийства и сбор доказательств вины арестованного.

Сегодня же стало известно о задержании тюменца, подозреваемого в убийстве жителя Ноябрьска. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой задержанный схватился за нож и несколько раз ударил оппонента.