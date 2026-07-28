Житель Тюмени стал подозреваемым в деле об убийстве прохожего на улице Ноябрьска

В Ноябрьске 39-летнего жителя Тюмени задержали по подозрению в убийстве. Трагедия произошла вечером 26 июля на одной из улиц города. Об этом сайту URA.RU сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, между фигурантом и потерпевшим вспыхнула ссора. В ходе конфликта тюменец нанес оппоненту удар ножом в область живота. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось — мужчина скончался на больничной койке от полученных травм.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый уже дал первые показания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.