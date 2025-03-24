Никита Ефремов раскрыл свое отношение к выходу отца из колонии по УДО

Условно-досрочное освобождение из колонии актера Михаила Ефремова станет сложным моментом для всех, в том числе для пострадавшей стороны. Об этом на своей странице в Instagram* написал сын артиста Никита Ефремов.

Он напомнил, что за решеткой отец провел пять лет.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Ефремов-младший.

Ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении одобрил Алексеевский районный суд Белгородской области. Такое решение он вынес в понедельник, 24 марта.

Представлявший интересы осужденного артиста адвокат Юрий Падалко заявил что его подзащитный выйдет на свободу через 15 дней.

Михаил Ефремов получил 7,5 лет колонии за смертельную аварию в центре Москвы в июне 2020 года. За рулем своего внедорожника артист выехал на встречную полосу, где протаранил фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

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