Напавший на сожительницу в Сергиевом Посаде был спокойным человеком, ничто в его поведении не предвещало беды. Об этом рассказал 360.ru сосед, жена которого тоже пострадала от рук мужчины.

«Никогда такого не было», — ответил он на вопрос, приходил ли устроивший резню домой пьяным.

Жили они на одной лестничной клетке около трех лет. Самого конфликта собеседник 360.ru уже не застал, поскольку пришел позже. Из-за чего все произошло, не знает.

Днем 27 января житель Сергиева Посада изрезал ножом сожительницу. Истекая кровью, она побежала за помощью к соседке, но мужчина ранил и ее, после чего добил возлюбленную. Затем убийца покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.