Ничего святого. Попытку теракта против митрополита Тихона оценили в Кремле

У планировавшего теракт против митрополита Тихона киевского режима не осталось ничего святого. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать», — сказал Песков.
Ранее в пятницу ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление планировали украинские спецслужбы, силовики задержали в столице двух завербованных мужчин — украинца и россиянина. В ходе обыска у них изъяли поддельные украинские паспорта и самодельную бомбу.