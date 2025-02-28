Ничего святого. Попытку теракта против митрополита Тихона оценили в Кремле

У планировавшего теракт против митрополита Тихона киевского режима не осталось ничего святого. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать», — сказал Песков.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление планировали украинские спецслужбы, силовики задержали в столице двух завербованных мужчин — украинца и россиянина. В ходе обыска у них изъяли поддельные украинские паспорта и самодельную бомбу.

Допрос подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона показали на видео. Они рассказали, что планировали покинуть территорию России после совершения преступления.