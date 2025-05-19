Мужчина, которого обвинили в жестоком убийстве и расчленении своего арендодателя в Москве, до этого не производил впечатление опасного человека. Об этом рассказала 360.ru жительница того же дома Анастасия.

«Очень вежливый, опрятный. Пьяным я его никогда не видела, гулянок и друзей каких-то — тоже… Ничего плохого сказать не могу. Очень жалко», — заявила она.

Другой сосед, снимающий квартиру в том же подъезде, рассказал, что один или два раза видел арендодателя и арендатора курящими вместе на улице. Оба собеседника 360.ru отметили, что мужчина большую часть времени проводил дома. Кем он работал, они не знают.

В ночь с 17 на 18 мая на Заповедной улице в Москве нашли расчлененный труп мужчины. Следователи установили, что приезжий из Ульяновска, снимавший в Москве комнату, зарубил своего арендодателя, а затем отвез части тела погибшего в безлюдные места.

На допросе у следователя мужчина признался в содеянном, объяснив, что хотел продать квартиру жертвы, чтобы решить собственные финансовые проблемы.