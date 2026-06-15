Нетрезвый житель Люберец из ружья расстрелял обидчиков

В Люберцах арестовали местного жителя за покушение на убийство двух мужчин

Суд в Люберцах отправил под арест 42-летнего местного жителя по обвинению в покушении на убийство двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

ЧП произошло 13 июня. Нетрезвый обвиняемый вступил в конфликт с двумя незнакомыми мужчинами. Он поднялся домой, взял ружье и выстрелил в обидчиков.

«Мужчин госпитализировали, фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов», — отметили в СК.

Криминалисты и следователи изъяли оружие, провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы. МВД Московской области также начало проверку по факту инцидента.

Ранее стрельба с погибшим произошла в Красноярске. Местный житель открыл огонь из ружья в людей, которые громко слушали музыку. Компания попыталась сбежать от него на автомбиле, но нападавший продолжил стрелять в их сторону. Тогда один человек погиб и еще трое получили ранения.