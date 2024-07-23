Нетрезвый мужчина с ножом чуть не набросился на детей на празднике в Первоуральске

Источник 360.ru: мужчина с ножом в Первоуральске чуть не напал на детей во дворе

Недовольный мужчина устроил скандал в Первоуральске во дворе жилого дома, где проводили детский день рождения. Подробности происшествия в беседе с 360.ru раскрыла аниматор Виктория, которая проводила праздник.

«Происходило поздравление, во время которого вышел мужчина в нетрезвом состоянии. Начал требовать какие-то документы для того, чтобы мы могли проводить праздник. Хотя это был понедельник, 15:00, мы ничего не нарушали», — заявила она.

По словам собеседницы, отцы присутствующих на мероприятии детей попытались договориться с мужчиной, но тот не хотел идти на уступки. В итоге началась потасовка, после которой недовольный гражданин ушел. Однако через несколько минут он вернулся с ножом.

Виктория отметила, что несмотря на неприятную ситуацию, ведущие продолжили развлекать детей, чтобы отвлечь их от негатива и не напугать.

Как заявил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, правонарушителя уже задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следователей, мужчина возмутился из-за праздника и громкой музыки, поэтому начал агрессивно вести себя.