Несколько мужчин избили школьников в Башкирии | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 15:50 Несколько мужчин избили школьников в Башкирии Видео 360.ru: несколько мужчина набросились на школьников в Ишимбае

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Пьяные мужчины в Ишимбае избили школьников, которые фотографировались для выпускного альбома. Видео с места событий и комментарий пресс-службы МВД Башкирии появились в распоряжении 360.ru.

В отдел полиции по Салавату от родителей трех несовершеннолетних и одного 18-летнего местного жителя поступили заявления о том, что неизвестные нанесли им телесные повреждения.

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«В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции личность всех участников инцидента установлена. Они были доставлены в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Сейчас назначена проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

По данным Telegram-канала Shot, к месту фотосессии старшеклассников приехали двое мужчин и попросили у подростков сигарету. Ребята ответили, что не курят, и злоумышленники накинулись на выпускников.

Ранее Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Серику Ибатову, который в конце января избил 17-летнего подростка.