Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии | 360°

Криминал 08 мая 2024, 14:46 Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии Суд приговорил к 4,5 года колонии избившего школьника бойца джиу-джитсу

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Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Серику Ибатову, который в конце января избил 17-летнего подростка рядом с домом на Домостроительной улице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Ибатову назначали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Суд установил, что фигурант в результате ударов причинил тяжелый вред здоровью пострадавшего, подросток оказался в больнице с оскольчатым переломом лба, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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СМИ уточняли, что Ибатов вечером 28 января увидел, как молодой человек бьет руками и ногами по припаркованным машинам. Он сделал ему замечание, после чего решил «разобраться» с мальчиком с помощью силы и избил его. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами, в частности, джиу-джитсу.

Ранее подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише».