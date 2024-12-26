Неизвестный закинул «коктейль Молотова» в окно почты в Петербурге

Неизвестный кинул в окно почты в Санкт-Петербурге бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на проспекте Большевиков. Злоумышленник разбил стекло и повредил отлив окна.

«Очередная попытка поджога произошла минувшим вечером на проспекте Большевиков, 2. Досталось окну почтового отделения», — рассказал собеседник 360.ru.

Полиция начала разыскивать преступника, СК возбудил уголовное дело по террористической статье.

«С места изъяты фрагменты „коктейля Молотова“», — добавил источник 360.ru.

Ранее в Москве и Подмосковье за день произошло более 10 диверсий. Большинство преступлений совершили люди в возрасте, с которыми связались телефонные мошенники. Обманутые аферистами пытались поджечь банкоматы, а также взрывали пиротехнику в общественных местах.

Несмотря на принуждение со стороны мошенников, за диверсии преступникам грозит суровое наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.