Вандалы шокировали нападением на кладбище в Тверской области

МВД: неизвестные повредили 76 надгробий на кладбище в Тверской области

Злоумышленники разгромили кладбище в селе Дмитрова Гора в Тверской области. О деталях происшествия местный главк МВД сообщил в телеграм-канале .

Масштабный погром обнаружили сотрудники отдела МВД «Конаковский», прибывшие на место после сообщения о вандализме. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и пытаются установить личности вандалов.

Власти уже возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть первая статьи 244 Уголовного кодекса России).

По закону за 76 разбитых памятников по этой статьи преступникам грозит штраф в 40 тысяч рублей, либо исправительные работы.

Однако если полиция выяснит, что погром устроили группой лиц, по предварительному сговору или из-за ненависти (политической, национальной или религиозной), то дело переквалифицируют на вторую часть той же статьи, она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

