Неизвестный порошок нашли на кухне отравившейся красноярской семьи

Светлый порошок неизвестного состава нашли в пакете в кухонном шкафу в доме отравившейся семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, где умерли четверо детей. Кроме того, в холодильнике криминалисты обнаружили антибиотик для животных, а на полу — растительные пестициды. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Все найденные вещества вместе с изъятыми продуктами сотрудники ведомства отправили на исследование. В прокуратуре добавили, что жилые помещения дома находились в неудовлетворительном состоянии. Поэтому ведомство начало проверку работы органов профилактики.

Кроме версий об отравлении продуктами питания и попадании в приготовленную пищу опасного для жизни вещества, прокуратура поручила криминалистам отработать версию о заражении продуктов из подсобного хозяйства, а также провести ветеринарную экспертизу принадлежащих семье животных и их кормов.

По предварительным данным, семья отравилась после употребления в пищу продуктов, купленных в местном магазине. Но их односельчане, которые приобрели аналогичные товары, на состояние здоровья не жаловались.

В больницу многодетная семья обратилась утром в субботу, 21 сентября, с жалобами на тошноту и рвоту. Первыми в медицинском учреждении скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. После врачи не смогли спасти двух девочек 11 и 12 лет.

Родители пришли в сознание только в понедельник. В ходе общения со следователями они заявили, что в день перед отравлением обработали помещения дихлофосом, пока дети гуляли на улице. Предварительной причиной ЧП назвали токсическое отравление.