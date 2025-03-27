Неизвестный напал с ножом на людей в центре Амстердама

Неизвестный с ножом ранил пять прохожих в центре Амстердама

Мужчина напал с ножом на людей рядом с площадью Дам в Амстердаме. Известно о пяти пострадавших, сообщила полиция столицы Нидерландов в соцсети Х.

Преступление произошло на улице Синт-Николаасстраат. Полицейские оцепили место происшествия. Также на месте ЧП находятся машины скорой помощи и медицинский вертолет.

Злоумышленника задержали. Мотивы нападавшего устанавливаются.

По данным полиции, перед нападением неизвестного на людей им поступило сообщение об ограблении.

Ранее в Германии неадекватный мужчина напал на женщину в трамвае. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами.

В Варшаве задержали вооруженного украинца, который стрелял по прохожим в районе Беляны. Обошлось без жертв.