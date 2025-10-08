Неизвестные в масках устроили массовую драку с мигрантами на станции «Мытищи»

Массовую драку устроили неизвестные молодые люди в масках с мигрантами на железнодорожной станции Мытищи. Как сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах, в ходе конфликта прогремели звуки выстрелов.

По словам собеседника, общее число участников драки составило не менее 30 человек.

Источник уточнил, что две компании находились на противоположных платформах. Неизвестные в масках, увидев иностранцев, начали выкрикивать националистические лозунги и обстреливать мигрантов из ракетницы.

Для разбирательства с обидчиками иностранцы перешли на соседнюю платформу, где началась драка. В результате одному из участников пробили голову. Его забрал наряд скорой помощи.

По данным источника, полиция завела уголовное дело о хулиганстве и начала поиски всех участников конфликта.

В конце сентября суд Москвы приговорил к лишению свободы на срок от одного года 11 месяцев до 3,5 лет пятерых подростков, устроивших массовые драки и нападавших на прохожих. Свои похождения участники группировки снимали на видео.