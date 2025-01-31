Неизвестные увезли школьницу из тюменского села в Саратовскую область

МВД: школьницу из Тюмени нашли в машине похитителей в Саратовской области

Похищенную из тюменского села Княжево 13-летнюю школьницу нашли в Саратовской области. Двух неизвестных, с которыми она находилась в автомобиле, доставили в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе поисков девочки полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили транспортное средство, на котором увезли школьницу. После этого удалось выяснить и маршрут передвижения неизвестных.

Сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемый автомобиль в Саратовской области. Злоумышленники успели проехать свыше 1600 километров. Всех находившихся в машине подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О похищении семиклассницы стало известно 30 января. По одной из версий, ее могли похитить, чтобы выдать замуж за цыгана. Подругам девочка рассказала о знакомстве с молодым человеком в соцсетях.

В беседе с 360.ru мать школьницы рассказала, что перед похищением злоумышленники подъехали на автомобиле прямо к воротам сельской школы. Взрослый мужчина и молодой парень затолкали возвращавшуюся с уроков девочку внутрь машины и увезли.