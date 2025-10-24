СМИ сообщили о нападении на конвой ФСИН в Казани

ФСИН опровергла новость о нападении на конвой в Казани и бегстве заключенного

Неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН и освободили заключенного в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Позже данные официально опровергли.

По его данным, преступление якобы произошло на Гвардейской улице. Служебная машина остановилась у светофора, в этот момент к ней подъехала черная Kia Rio.

Из иномарки выскочили несколько нападавших. Они избили конвой и забрали с собой заключенного, которого перевозили под охраной. В настоящее время, указали в публикации, в городе объявили план «Перехват».

В пресс-службе ФСИН России сообщили, что информация о нападении на конвой в Казани не соответствует действительности.

Ранее в Екатеринбурге двое заключенных устроили побег из СИЗО с помощью куска проволоки. Одного из беглецов поймали через неделю после ЧП.