В Екатеринбурге двое заключенных сбежали из СИЗО с помощью куска проволоки

В СИЗО-1 в центре Екатеринбурга двое заключенных устроили побег с помощью куска проволоки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

ЧП произошло в ночь на 1 сентября. Один из мужчин вскрыл проволокой дверь камеры и вышел, оставив внутри двоих своих соседей. После этого он направился к камере приятеля и освободил его тем же способом.

Затем товарищи, которых задержали за попытку поджога здания военкомата, взломали дверь с выходом в прогулочный дворик, где залезли на крышу и через кровлю строений пробрались дальше по территории следственного изолятора. В 02:50 они исчезли с камер наблюдения. Вероятно, беглецы спустились по пожарной лестнице.

Сигнализация прозвучала только через час, однако сотрудники СИЗО и тогда не заметили исчезновения заключенных. Только в 10:30, во время подхода, обнаружилась пропажа. После побега глава следственного изолятора Алексей Киселев покинул пост по собственному желанию.

Через неделю после ЧП поймали одного из беглецов, в середине сентября нашли второго. После побега против них возбудили новое уголовное дело.