Неадекват запер бригаду скорой в квартире на Камчатке и угрожал ей

Неадекватный мужчина запер фельдшера и медсестру скорой помощи в своей квартире на Камчатке и начал им угрожать предметом, похожим на пистолет. Подробности происшествия рассказал 360.ru источник.

По его информации, бригада получила вызов от человека, жаловавшегося на сильную головную боль. В квартире, помимо мужчины, находилась пожилая женщина.

Затем откуда-то появился второй мужчина, лысый, который курил и внезапно начал поджигать какие-то колбочки. По комнате пошел дым. Фельдшер и медсестра попытались выйти из квартиры, но неизвестный не позволил им этого сделать.

«Этот якобы пациент начал его обзывать: мол, ты что творишь? Подошел, хотел, видимо, открыть дверь и выдернул ручку, но замок остался на месте, соответственно, дверь не открывалась все еще. И потом лысый мужчина, который сидел и употреблял, достал пистолет и сказал: „Я вас сейчас всех тут убью“», — рассказал собеседник 360.ru.

После этого мужчина, вызвавший скорую, тоже начал себя вести неадекватно, а второй принялся копаться в вещах и что-то искать. Улучив момент, бригада спрятала пистолет и вызвала полицейских. Спустя полчаса прибывшие стражи порядка скрутили обоих мужчин.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который угрожал ножом медицинским работникам.