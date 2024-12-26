Неадекват в Набережных Челнах выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги

Стрельба в спортцентре в Набережных Челнах попала на видео

Недовольный клиент спортцентра в Набережных Челнах выстрелил из травматического оружия в тренера по боксу. Врачи прооперировали пострадавшего и достали пулю, сообщили 360.ru в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Агрессивному мужчине отказались вернуть деньги за абонемент, после чего он стал разыскивать начальницу спортцентра. Когда оказалось, что женщины не было на месте, неадекват выстрелил в тренера, который стоял у стойки регистрации.

«В результате выстрела был ранен 57-летний сотрудник спортивного заведения. Гражданин доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — отметили в ведомстве.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 35-летний житель Казани. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении и хранении оружия.

Видеозапись с моментом стрельбы оказалась в распоряжении 360.ru.

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