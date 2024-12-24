Бойца ММА, устроившего перестрелку в центре Москвы, посадили на три с половиной года

Боец ММА Очаев получил 3,5 года колонии за стрельбу в Москве

Суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии за перестрелку на улице Плющиха. Об этом этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 30-летнего Расула Очаева к трём годам шести месяцам колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Спортсмена признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. По версии следствия, 14 февраля этого года между бойцом ММА и двумя незнакомцами возник конфликт, который перерос в перестрелку.

Очаев дважды выстрелил в них из травматического пистолета «GrandPower». В результате пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее в СМИ сообщили, что экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. В разговоре с 360.ru спортсмен опроверг эту информацию.