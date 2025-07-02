Напугавшего мужчину игрушечным пистолетом подростка задержали в Петербурге

Шуточная угроза игрушечным пистолетом закончилась для подростка из Санкт-Петербурга задержанием и поездкой в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве сообщили, что в минувший вторник, 1 июля, в полицию обратился посетитель кафе на Новоизмайловском проспекте с жалобой, что ему угрожал неизвестный школьник.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина вступил в конфликт с группой подростков. После очередного замечания один из несовершеннолетних достал предмет, похожий на огнестрельное оружие. Напуганный оппонент пожаловался в полицию.

Угрожавшего мужчине 15-летнего подростка полицейские задержали в ночь на 2 июля. В руках юноша держал игрушечный пистолет. Для выяснения всех обстоятельств происшествия молодого человека доставили в отдел.

Даже игрушечное оружие может нести опасность. В этом убедились врачи Педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, когда в начале января к ним доставили 11-летнего мальчика из Великого Новгорода с выбитым глазом. Травму школьнику нанес его брат, выстрелив в него из игрушечного лука. Медики достали из поврежденного глаза наконечник пластиковой стрелы.