Неадекват напал на пенсионера-волонтера в Протвине за поддержку участников СВО

Агрессивный житель Протвина набросился с кулаками на пожилого волонтера, работающего в центре по сбору гумпомощи для бойцов СВО. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

Неадекват пришел в волонтерский центр, представившись «работником прокуратуры и ЧК НКВД». Когда его попросили уйти, мужчина напал на одного из волонтеров. По словам источника 360.ru, ранее мужчина приходил в штаб движения с угрозами.

«Пострадавшему требуется помощь врачей, сейчас решается вопрос о его госпитализации», — рассказал он.

Другой собеседник 360.ru сообщил, что нападавший — житель Протвино 1983 года рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По его данным, пьяный местный житель 11 мая беспричинно напал на волонтера, в результате чего тот получил травмы. Установление обстоятельств конфликта проконтролирует Серпуховская городская прокуратура.

Ранее в Ленобласти житель города Мурино устроил драку с продавцом алкомаркета. Мужчина снял со своей ноги протез и избил им кассира.