Не пила и любила детей. Соседка рассказала о женщине, подозреваемой в попытке убить сына

В Приморье завели дело о покушении на убийство малолетнего

Соседка 27-летней жительницы Артема, задержанной по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка, рассказала 360.ru, что ранее не замечала жестокого обращения с ее стороны. По ее словам, женщина не издевалась над детьми.

«Чтобы издевалась нет, но бывало, кричала дома. Относилась к ним хорошо. Вела себя обычно. Пьяную ни разу не видела», — сказала собеседница.

Тем не менее вечером 23 ноября, как сообщили в СУ СКР по Приморскому краю, мать нанесла множественные колото-резаные ранения своему трехлетнему сыну в квартире на улице Харьковской.

«Детей у нее двое, два мальчика. Квартиру они снимали. Соседи услышали сильный крик детей. Увидели Настю и ребенка в крови, и остановили ее, потом вызвали полицию», — добавила соседка.

Ребенок, находившийся в беспомощном состоянии, выжил благодаря своевременной госпитализации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Москве младенец оказался в реанимации после избиения собственным отцом в Москве. Пьяный мужчина ударил своего четырехмесячного сына по голове. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.