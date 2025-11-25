Младенец попал в реанимацию после избиения пьяным отцом в Москве

Младенец оказался в реанимации после избиения собственным отцом в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета .

По данным ведомства, вечером 23 ноября на улице Щорса пьяный мужчина ударил своего четырехмесячного сына по голове «на почве внезапно возникшей личной неприязни». Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Его задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

