Насильник и убийца двухлетней девочки из Чапаевска получил пожизненный срок

Самарский областной суд огласил приговор 36-летнему жителю Чапаевска, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Заседание прошло в закрытом формате. Сергея Ващенко признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Кроме того, ему запретили работать в сферах, связанных с детьми.

В пресс-службе суда добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

В августе прошлого года двухлетняя девочка гуляла рядом с частным домом. В этот момент Ващенко зашел во двор, но бабушка ребенка прогнала соседа из-за запаха алкоголя.

Мужчина дождался, когда пенсионерка отвлечется на домашние дела, и утащил девочку в заброшенное здание неподалеку. Там он изнасиловал ребенка и несколько раз ударил, после чего оставил, а сам скрылся с места преступления. Девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Приговор Ващенко должны были озвучить еще 16 мая, но судья отложила заседание, потому что тогда выяснилось, что в теле девочки не нашли следов спермы. Для выяснения обстоятельств дополнительно вызывали специалистов, готовящих экспертизу.