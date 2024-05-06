«Наш военкор». Киселев призвал наказать виновных в убийстве Бентли | 360°

Криминал 06 мая 2024, 06:15 «Наш военкор». Киселев призвал наказать виновных в убийстве Бентли Телеведущий Киселев: виновных в убийстве военкора Бентли нужно наказать РИА «Новости»

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Уголовное дело об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас следует тщательно расследовать и наказать виновных. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил об этом РИА «Новости».

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — сказал он.

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О гибели журналиста стало известно в середине апреля. Американец с гражданством России погиб в Донецке. Он приехал в Донбасс в 2014 году в качестве добровольца. Адвокат сообщил, что подозреваемых в убийстве Техаса задержали.

В зоне проведения спецоперации погиб еще один российский военкор, Семен Еремин. Он получил смертельные ранения при атаке FPV-дроном. МИД России назвал его гибель преступлением киевского режима, а депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил наделить военкоров статусом участников боевых действий.