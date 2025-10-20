Нарколабораторию накрыли в Ростове-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону организовала производство синтетических наркотиков в своем домовладении, к ней нагрянули оперативники ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Силовики установили, что 29-летняя подозреваемая организовала производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для сбыта путем изготовления закладок.

Женщина работала на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Всего правоохранители изъяли более 7,7 килограмма мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», расследование продолжается.

