Напавшим на свадебный автобус в Щелкове вынесли приговор

Щелковский городской суд приговорил трех мужчин, которые напали на свадебный автобус, к четырем годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Щелковской городской прокуратуры приговорил каждого подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре уточни, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, 30 августа трое мужчин на внедорожнике Infiniti перекрыли дорогу свадебному микроавтобусу на Центральной улице подмосковного Щелкова. Между ними и водителем минивэна завязался конфликт, в ходе которого они проникли в автобус, разбили там стекло, грубо себя вели и угрожали пассажирам.

Осколки разбитого стекла, попавшие внутрь салона, поранили людей. Среди пострадавших были и маленькие дети.

Ранее в Нижневартовском районе в ХМАО-Югре на трассе Сургут — Нижневартовск произошла авария, в результате которой погиб человек.